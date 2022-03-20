الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة لقيادة حوار حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات وطنية اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوارا وطنيا حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع الملاحظات عليه لصياغته بشكل نهائي قبل إحالته لمن يقرره ويعتمده

وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء للعام 2022، بمقر ديوان الرئاسة في العاصمة أنه ما عاد يمكن أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب المصالح المباشرة في السلطة تحت التوافق دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب مؤكدا أن التوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات.

وبين الدبيبة أنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية مختلفة في الأيام الماضية وأجمعوا أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها