الدبيبة يُعلن تشكيل لجنة وطنية لقيادة الحوار حول قانون الانتخابات

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه وجه بتشكيل لجنة وطنية موسعة، تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وفي كلمة بثتها منصة حكومتنا، أضاف الدبيبة، خلال الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء اليوم الأحد. إن “إنجاز الانتخابات استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه”.

وتابع رئيس الحكومة: “لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات”.

وشدد الدبيبة على الوزارات حل مختنقات المواطنين، قائلًا: “لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم ولا تعيروهم اهتمامًا. ما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكراسي، بل من يقدم الخدمات”.

وقال الدبيبة: “ليس أمامنا إلا انتخابات رئاسية وبرلمانية، هذا الحلم يراود الليبيين وأصبح قريبًا، ولن تفلح مؤامرة التمديد”.

ولفت إلى أنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية. و”أجمعوا كلهم على أن الحل في الانتخابات، لذلك أدعو الليبيين إلى رفع صوتهم”.