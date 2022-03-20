العرادي: أطالب النائب العام باستدعاء «الشويهدي» للتحقيق في عرض رشوته

تقدم عبد الرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي، ببلاغ إلى النائب العام، طلب فيه استدعاء النائب جلال الشويهدي عضو مجلس النواب، بعدما ظهر في فيديو نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك، ذكر فيه أن هناك من عرض عليه رشوة مقابل امتناعه عن حضور جلسة منح الثقة للسيد فتحي باشاغا بمدينة طبرق يوم 1 مارس 2022، في مخالفة صريحة للمادة 226 من قانون العقوبات.

أضاف العرادي على فيسبوك: “لذلك نطلب من عدالتكم استدعاء النائب الشويهدي لأخذ أقواله طواعية أو بطلب رفع الحصانة عنه من مجلس النواب، لما لهذه الجريمة من تداعيات وفساد للمصلحة العليا وضياع لحقوق الشعب الليبي، وإذا صح ما ادّعاء النائب فإن المندوب الذي أشار إليه في تسجيله؛ أمامه فرصة للاستفادة من المادة 228 مكررة والتي تعفيه من العقوبة إذا سارع بتقديم ما لديه من معلومات للنائب العام قبل استدعائه “.

وتنص المادة 228 من قانون العقوبات، على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل اتخاذ إجراء ما، فإذا حصل الإخبار بعد اتخاذ الإجراءات تعين أن يؤدي إلى إدانة الجناة الآخرين.