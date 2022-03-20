تعليم تصريف الأعمال: جهود مبذولة للعمل بخطة دراسية موحدة في كامل الدولة

ليبيا – عقد مراقب التربية والتعليم في طبرق فتحي بو نجوى اجتماعًا مع مديري المؤسسات التعليمية بالمراقبة.

بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، قال: إن الاجتماع ناقش الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني والدراسة خلال شهر رمضان وبعض الأمور المتعلقة بأداء المعلمين في المدارس داخل البلدية.

وثمن الوزير موسى المقريف في مداخلة له خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها المراقبة في ظل هذه الظروف الصعبة، مشددًا على الجهود التي بذلت من أجل العمل بخطة دراسية موحدة في كامل الدولة مع الاستعداد لاستقبال أي ملاحظات بشأن الخطة الدراسية لتجنب الإخفاقات المرصودة خلال الفصل الدراسي الماضي.

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