السفير الهندي السابق أنيل تريغنيات يتحدث عن فترته في ليبيا

تحدث السفير الهندي السابق في ليبيا أنيل تريغنيات عن فترته في ليبيا، والتحديات التي واجهته أثناء وجوده في البلاد.

واعتبر السفير الذي مثّل بلاده في عدّة دول كالأردن ومالطا بالإضافة إلى ليبيا، إجلاء الهنود من مناطق الصراع في ليبيا من أبرز التحديات التي واجهها خلال مسيرته.

وقال أنيل إنّه وصل إلى ليبيا فور مقتل معمر القذافي، وكانت نار الحرب مشتعلة في البلاد، وبسبب خيارات بلاده السياسية كالامتناع عن التدخل الخارجي من قبل الناتو في مجلس الأمن، فقد تم تحويلهم إلى أشخاص موالين للقذافي من قبل وسائل الإعلام الغربية والليبية.

وأشار إلى أنّ مهمته الأولى كانت إجلاء الهنود من أماكن الصراع في ليبيا.

وتطرق أنيل في حديثه إلى تأثير الحروب على الأطفال والنساء، وقال إنّ الأطفال في مناطق الحروب يتم تلقينهم من قبل الأيديولوجيات الراديكالية، ويحملون السلاح ويصبحون خطراً يهدد المجتمع، ودعا لوقف الحروب، والعمل على منع حدوث مثل هذه الحوادث.

وتحدث عن وجود مجموعة من الأزمات الدولية المرتبطة بليبيا، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تزييف الحقائق، وإشعال نار الحروب بسبب الأخبار الكاذبة التي تنشرها.

وحدد الطرق التي يمكن للعالم أن يتّحد من خلالها ويمنع الحروب بـ3 أشياء هي: احترام وحدة الأراضي، احترام السيادة، واحترام معتقدات وأديان الآخرين، وأكد على أهمية الحوار والنقاش في حل النزاعات وإيقاف الحروب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية