سفير ليبيا في إيطاليا يرد على اتهام ديوان المحاسبة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أكد سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني في ردٍ على اتهام ديوان المحاسبة له بإساءة استخدام السلطة أنه لم يوقف عن العمل، وأنه يتعرض لهجوم سياسي، ولم يتلقى أي اتصال رسمي من وزارة الخارجية.

وقال الترهوني في مقابلة أجرته معه وكالة نوفا الإيطالية ” لم تدفع أي فاتورة في المستشفى الأوروبي في روما. بسبب عدم وجود أموال وهناك دين يقدر بـ5 ملايين يورو للمستشفى الأوروبي في روما”.

واوضح أن أوراق ووثائق الرقابة المحاسبية تطرح في الصحافة لوجود صراع سياسي كبير حاليا في ليبيا. وثمّة ضغط على حكومة الوحدة الوطنية لتغيير سفيرها في روما.

وأشار إلى أنه بعد ولادة حكومة فتحي باشاغا، يجب أن نسعى إلى السلام وحل المشاكل. السياسية الداخلية.

وفي سياق أخر قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه وجه بتشكيل لجنة وطنية موسعة، تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وفي كلمة بثتها منصة حكومتنا، أضاف الدبيبة، خلال الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء اليوم الأحد. إن “إنجاز الانتخابات استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه”.

وتابع رئيس الحكومة: “لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات”.

وشدد الدبيبة على الوزارات حل مختنقات المواطنين، قائلًا: “لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم ولا تعيروهم اهتمامًا. ما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكراسي، بل من يقدم الخدمات”.