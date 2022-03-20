سفير ليبيا بروما: أتعرض لهجوم وموقف ديوان المحاسبة مُسيس لتغييري

رد سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني على اتهام ديوان المحاسبة له بإساءة استخدام السلطة، وقال في مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية، لم أُوقف عن العمل، وأتعرض لهجوم سياسي، ولم أتلقّ أي اتصال رسمي من وزارة الخارجية، ولم تدفع أي فاتورة في المستشفى الأوروبي في روما بسبب عدم وجود أموال.

وأضاف الترهوني قائلاً: “هناك دين يقدر بـ5 ملايين يورو للمستشفى الأوروبي في روما، وأوراق ووثائق الرقابة المحاسبية تطرح في الصحافة لوجود صراع سياسي كبير حاليا في ليبيا، وثمّة ضغط على حكومة الوحدة الوطنية لتغيير سفيرها في روما، وبعد ولادة حكومة فتحي باشاغا، يجب أن نسعى إلى السلام وحل المشاكل السياسية الداخلية” وفق تعبيره.