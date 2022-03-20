بوراص: «نساء مبادرات» هن صاحبات اقتراح «يوم المرأة الليبية» وليس الحكومة

طالبت عضوة مجلس النواب ربيعة بوراص، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة نسب الفضل في تخصيص يوم وطني للمرأة الليبية للنساء المبادرات بالاقتراح.

وقالت بوراص، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نثمن عالياً جهود نساء مبادرات في اقتراح يوم وطني للمرأة الليبية واختيارهن لهذا التاريخ المميز 27 أبريل من كل سنة يكون عيداً لنا نحتفي به”.

وأضاف “الاقتراح تضمن إظهار الدور المهم والبارز للمرأة الليبية ومساهمتها في رفع شأن الأمة الليبية، ويعود الفضل لهن في اختيار واعتماد هذا اليوم، ألف مبروك للمرأة الليبية”.

وتابعت “يجب على رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ينسب هذا الفضل لنساء مبادرات وأن يكرمهم ويظهر دورهم الحقيقي في هذا الحدث التاريخي المميز”.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر أمس السبت، القرار رقم 144 لسنة 2022م بشأن اعتبار يوم 26 أبريل يوما وطنيا للمرأة الليبية.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني طالبت خلال مشاركتها في الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، الدبيبة بالموافقة على اعتبار 26 أبريل يوما وطنيا للمرأة الليبية لما له من دلالة في دعم حقها في الانتخابات على حد قولها.