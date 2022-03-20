الدبيبة يُشكل لجنة وطنية لقيادة الحوار حول قانون الانتخابات

العنوان-طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، أنه وجه بتشكيل لجنة وطنية موسعة، تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وفي كلمة خلال الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء اليوم الأحد، قال الدبيبة: إن “إنجاز الانتخابات استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه”.

وتابع الدبيبة: “لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات”.

وشدد الدبيبة على الوزارات حل مختنقات المواطنين، قائلًا: “لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم ولا تعيروهم اهتمامًا. ما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكراسي، بل من يقدم الخدمات”.

وأضاف: “ليس أمامنا إلا انتخابات رئاسية وبرلمانية، هذا الحلم يراود الليبيين وأصبح قريبًا، ولن تفلح مؤامرة التمديد”، لافتا إلى أنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية. و”أجمعوا كلهم على أن الحل في الانتخابات، لذلك أدعو الليبيين إلى رفع صوتهم”.