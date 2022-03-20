مجموعة الأزمات الدولية: خياران لا ثالث لهما لمعالجة الأزمة الحالية في ليبيا

ليبيا – تناولت دراسة نشرتها مجموعة الأزمات الدولية تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا في ظل عدم اتضاح الصورة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الدراسة التي تابعتها وترجمت أبرز مضامينها صحيفة المرصد، جاء فيها: إن عدم المضي في إجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية قاد لبروز حكومتين تتنازعان بشأن الشرعية هما حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة تصريف الأعمال التي يترأسها فتحي باشاآغا.

وحذرت الدراسة من توقف عملية الانتقال السياسي في ليبيا التي طال انتظارها قبل الأوان، في ظل غياب الإجماع على خارطة طريق تمضي بالأمور إلى الأمام منبهة في ذات الوقت إلى إمكانية تجدد العنف في حال استمرار الخلافات بين المعسكرات السياسية.

ودعت الدراسة السياسيين لوقف مبادرة تشكيل حكومة الاستقرار والسعي إلى طريق توافقي إلى الأمام بتشجيع من القوى الخارجية غير المستعدة حاليًا لتجدد العنف، مع العودة إلى طاولة المفاوضات للاتفاق على كابينة حكومية جديدة أو رسم خارطة طريق انتخابية جديدة بمساعدة الأمم المتحدة.

وتابعت الدراسة: إن الانقسام السياسي الذي لم يتم حله في ليبيا يمكن أن يزرع بذور أزمة عميقة وتنافس الجماعات المسلحة فيما بينها في وقت سيعاني فيه الاقتصاد وتتضرر سبل عيش الناس وقد تتعثر محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، فضلًا عن انحلال التوازن غير المستقر بين الدول الأجنبية.

وأكدت الدراسة أن بيئة ما بعد الصراع اليوم التي لا تزال سائدة فيها عقلية الفائز الذي يأخذ كل شيء تجعل الاقتراع الرئاسي المستقل خيارا محفوفا بالمخاطر في وقت يجب فيه الذهاب لأحد خيارين، أولهما التوافق على حكومة جديدة تتعد كافة القوى السياسية بدعمها.

وأضافت الدراسة: إن الخيار الثاني يتمثل في اللجوء إلى المناقشات حول خارطة طريق انتخابية جديدة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بأي تسلسل كان. مشيرة إلى أن الذهاب نحو فكرة الوصول لمشروع دستور قبل الاستحقاقات الاقتراعية يعني عملية تعزز وتطيل الوضع الراهن.

وأيدت الدراسة الذهاب للخيار الأكثر شعبية المتمثل باختيار إجراء انتخابات تشريعية لتجديد مجلس النواب والسماح له بتعيين حكومة جديدة واصفة القانونين الانتخابيين المقران من قبل مجلس النواب بعاملي تعقيد على الرغم من أنهما مهدتا الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وتحدثت الدراسة عن انتقادات طالت خارطة طريق مجلس النواب لكون الجدول الزمني للقيام بخطواتها مفتوحًا، مؤكدة أنه وفي ظل عدم وجود طريقة متفق عليها للمضي قدمًا، فإن الأولوية يجب أن تكون لمنع الانهيار المؤسسي وعدم تحقق الانقسامات في مؤسستي النفط والمصرف المركزي.

ترجمة المرصد – خاص

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