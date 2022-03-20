المنفي يبحث مع مترشحي النواب ملف الانتخابات – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد مع عدداً من المترشحين لمجلس النواب ملف الانتخابات.

الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بحث دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات. تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وقدم المترشحين للانتخابات البرلمانية مبادرة للمنفي، تُعنى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال. مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وحث المنفي المترشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.

في حين أكد المترشحين للانتخابات البرلمانية دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة. بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

وفي سياق متصل قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه وجه بتشكيل لجنة وطنية موسعة، تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وفي كلمة بثتها منصة حكومتنا، أضاف الدبيبة، خلال الاجتماع الرابع لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن “إنجاز الانتخابات استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه”.

في حين تابع رئيس الحكومة: “لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات”.