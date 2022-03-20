بوراص: نساء مبادرات هن صاحبات اقتراح يوم المرأة الليبية وليس الحكومة

طالبت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة نسب الفضل في تخصيص يوم وطني للمرأة الليبية للنساء المبادرات بالاقتراح.

بوراص، وفي منشور لها، على “فيسبوك”، قال: نثمن عاليًا جهود نساء مبادرات في اقتراح يوم وطني للمرأة الليبية واختيارهن لهذا التاريخ المميز 27 أبريل من كل سنة يكون عيداً لنا نحتفي به، مضيفًا “الاقتراح تضمن إظهار الدور المهم والبارز للمرأة الليبية ومساهمتها في رفع شأن الأمة الليبية، ويعود الفضل لهن في اختيار واعتماد هذا اليوم، ألف مبروك للمرأة الليبية”.

وتابعت “يجب على رئيس الحكومة المنتهية، أن ينسب هذا الفضل لنساء مبادرات وأن يكرمهم ويظهر دورهم الحقيقي في هذا الحدث التاريخي المميز”.

يشار إلى أن الدبيبة، قد أصدر أمس السبت، القرار رقم 144 لسنة 2022م بشأن اعتبار يوم 26 أبريل يومًا وطنيًا للمرأة الليبية.