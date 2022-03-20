بعيو: من منع الرحلات الجوية بين الشرق والغرب يستحق الدعاء عليه بالهلاك

أكد محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، أن الدعاء على رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، هو أضعف الإيمان الآن.

وقال بعيو في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في هذا اليوم المُغبّر المُكفهر، الذي تعذرت فيه الرؤيا، وصعب فيه التنقل والسفر، وزاد فيه على الناس العناء والخطر، ألا يستحق المجرم الذي أغلق أجواء بلادكم، ومنع الرحلات بين جناحي وطنكم الشرقي والغربي، ومنع تواصلكم وقطع أوصال بلادكم، لا لشيء إلا ليبقى حيث هو مغتصباً للسلطة، ألا يستحق أن تدعو عليه بالهلاك والعقاب الإلهي وسوء العاقبة”.

وأضاف بعيو “الدعاء أضعف الإيمان، أيها المظلومين المستضعفين، ما دمتم عاجزين عن إرغامه بقوّتكم على احترام آدميتكم، هو الذي يخاف ولا يستحي”.

وتابع “عندما تقبلون أن يحكمكم اللصوص الذين سرقوا أموالكم ونهبوا ثرواتكم، ثم تفضلوا عليكم بالبقايا والفتات، ماذا تتوقعون من ذات اللصوص، غير أن يسرقوا إن استطاعوا حياتكم ويبددوا أعماركم”.

واستطرد “سوف يلقون بكم إلى الهلاك وأنتم صامتون واجمون، كأنما تساقون إلى الموت وأنتم تنظرون. ألا رحمة الله عليكم أيها الأحياء الأموات”.