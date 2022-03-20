الدبيبة يطالب وزارة المالية بصرف المرتبات وعلاوة الأبناء في وقتها

طالب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة وزارة المالية، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بصرف علاوة الأبناء والمرتبات في وقتها، لضمان عدم التأخير.

وكانت وزارة المالية قد أحالت قبل أسبوع إلى مصرف ليبيا المركزي أذونات صرف مرتبات شهر مارس، لضمان صرفها قبيل رمضان.

وبحسب بيانات رسمية، فقد سجل حجم القوة العاملة بالقطاع العام أكثر من مليوني موظف، تُموّل مرتباتهم من الخزانة العامة، فيما بلغت قيمة المصروفات عن الباب الأول “بند المرتبات” العام الماضي أكثر من 33 مليار دينار.

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