عبد الجليل: حكومتنا نتاج توافق ولن نسمح بالحرب

قال المتحدث باسم حكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل إن الحكومة جاءت نتيجة توافق كل الأطراف، وقد يكون جزء منهم من البرلمان ومجلس الدولة ومدن وتركيبات اجتماعية وأن عدد الوزراء في الحكومة 29 وزيرا ونحن يجب أن نكون واقعيين لأن البلاد مقسمة سياسيا واجتماعيا ولأول مرة يكون هناك توافق وتقارب على الخروج بحل بالبلاد من قبل النواب والدولة وكذلك الناس التي كانت تتقاتل، وهذا هدف كبير تحقق.

وردا على التخوفات من انقسام الحكومة نتيجة اختلافات الأطراف فيها، قال إن الناس كلها «شبعت حرب» وعرفت أننا يجب أن نستمر للأمام، ونحن في دولة واحدة وكنا في حروب ولدينا 3 احتمالات إما الانقسام أو البقاء مختلفين ومتحاربين أو نتصالح ونشترك في إدارة الدولة

وأضاف عبد الجليل : لدينا حوالي 5 وزراء شاركوا في الحرب منهم رئيس الحكومة، ولن يكونوا أحرص منا على أن تسير ليبيا إلى السلام، ولن نسمح بالحرب وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا إلى اليوم ننتظر الدخول إلى طرابلس، وما زلنا نتواصل مع الجميع في الداخل والخارج لأننا نريد التسليم سلميا”.

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