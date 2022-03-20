المريمي: هناك تأييد كبير من القوى الاجتماعية والسياسية في المنطقة الغربية لحكومة باشاغا

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي إن السفير الأمريكي أبلغ رئيس حكومة باشاغا بالوقوف إلى جانبه، باعتبار أن حكومته منبثقة عن مجلس النواب.

المريمي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن حكومة الدبيبة فيها وزراء قدموا استقالتهم ورحبوا بحكومة باشاغا باعتبارها منبثقة عن مجلس النواب الذي يختار الحكومة ورئيسها.

ونوّه إلى أن نائب رئيس الوزراء علي القطراني استلم مقر الوزارة في مدينة بنغازي، ومعه عدد من الوزراء أيضًا، كما سيتم استلام مقر ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الجنوبية خلال الأيام القريبة القادمة، لافتًا إلى أن هناك تأييدًا كبيرًا من القوى الاجتماعية والسياسية في المنطقة الغربية لحكومة باشاغا.