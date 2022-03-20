بن صالح: «الترهوني» تظاهر بـ«الغُشم» لمقابلة «الدبيبة» والحصول على سيارة وألبسة فخمة

قال سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إن الشاب باسم الترهوني، الذي التقاه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تظاهر بالغشم، ليحظى بلقاء رئيس الحكومة الدبيبة، وفق قوله.

أضاف بن صالح على فيسبوك: “يتمسكن حتى يتمكن، هذا الشاب “الذكي” استطاع بتظاهره بالغشم أن يستميل العواطف الجياشة لدى الليبيين، فمن كونه شخصاً غير معروف إلا من جيرانه إلى شخص يحظى بمقابلة رئيس الحكومة، هذا الشخص استطاع أن يجند الكثيرين لخدمته، فقد ظهر من يدافع عنه ومستعد حتى للضرب بالرصاص لحمايته، وظهر من يريد أن يمنحه أفضل ماركات الملابس من محله الفخم، وقيل أيضاً أن هناك من سيهبه سيارة فخمة بدلاً عن سيارته التي ادعى أنها أُحرقت”.

وتابع قائلاً: “لو كنت مستشاراً لدى رئيس الحكومة لنصحته بعدم استدعاء هذا الشاب لمقابلته، إذ ليس هناك ما يجعل من رئيس حكومة يعيش وضعاً استثنائياً أن يخصص وقتاً لمثل هذه الظواهر التي تشبه فقّعات الصابون، ولا أعرف السبب وراء مقابلة رئيس الحكومة لهذا الشاب، لكن إذا كان السبب هو نزول السيد رئيس الحكومة لمستوى العامة والبسطاء للاتصال بهم بشكل مباشر وهذا أمر جيد، إلا أنني أرى أن هذا الشاب ليس من البسطاء ولا من الدهماء، وقد بينت طريقة دخوله على رئيس الحكومة وطريقة سلامه عليه وطريقة جلوسه وحديثه مع الرئيس أنه شخصاً “دبلوماسياً” وعلى مستوىً عالٍ من إلمامه ببروتوكولات مقابلة المسؤولين الكبار، ومن وجهة نظري أرى أن هذا الشاب وفي وقت قياسي قد نجح وبشكل ممتاز في تحقيق ما عجز الكثيرون عن تحقيقه، فماذا يريد أكثر من مقابلة رئيس الحكومة له وحصوله على سيارة جديدة وألبسة فخمة وحرساً شخصياً له؟” على حد زعمه.