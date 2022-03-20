مركز مكافحة الأمراض يعلن عن 151 إصابة جديدة و6 وفيات

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي في 19 مارس 2022.

وقال المركز في بيانه رقم 668 إنّه تسلّم 1450 عينة من المختبرات المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، وأظهرت نتائج فحص العينات بتقنية Real Team PCR وجود 1299 عينة سالبة و151 عينة موجبة، بنسبة حالات موجبة وصلت إلى 10.4%.

وحدد المركز الوطني عدد الحالات الحرجة بـ113 حالة.

وتوزعت العينات الموجبة على 18 منطقة، تصدرتها طرابلس بـ79 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 465 حالة، أما الوفيات فكانت 6 حالات، 4 منها في المنطقة الغربية، و2 في الشرقية في حين لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالة وفاة.

وأشار المركز إلى أنّ المعدل التراكمي لإصابات كورونا في ليبيا، وصل إلى 501015 إصابة، في حين بلغ عدد المتعافين 487292، والوفيات 6374، أما عدد الحالات النشطة حالياً فبلغ 7349.

يُذكر أنّ عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا وصل إلى 3.396869، حيث حصل 2194555 مواطن ليبي على الجرعة الأولى، و1116387 على الجرعة الثانية، و85927 مواطن على الجرعة المعززة.

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