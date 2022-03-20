سفير ليبيا بالقاهرة يكرم الحصادي المتوج بكأس العرب للشطرنج لـ2022

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة بمكتبه اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 الشاب يوسف عبد الباسط الحصادي الحائز على الترتيب الأول والميدالية الذهبية في بطولة العرب للشطرنج لعام 2022 وبطل العرب تحت 16 سنة والتي أقيمت مؤخراً بالعاصمة العراقية بغداد ، حيث أهدى السفير البطل الشاب درع السفارة تكريماً و تقديراً لما حققه للوطن من إنجاز عربي مشرف ، وتمنى له التوفيق والسداد ، مؤكداً على ضرورة الإهتمام بالألعاب الفردية لتحقيق مزيد من الإنتصارات للوطن الغالي.

كان البطل الشاب يوسف الحصادي قد أحرز أيضاً بطولة إفريقيا للشطرنج عام 2017 ، وفاز ببطولة الإسكندرية الدولية للشطرنج لثلاث أعوام متتالية ( 2017-2018-2019 ) وبطولة ( أرينا 2000 ) عام 2014 و حضر مراسم التكريم الحاج عبد الباسط الحصادي والد بطل العرب.