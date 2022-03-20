في الدوحة.. شكشك يشارك في اجتماع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

العنوان-الدوحة

شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، في الاجتماع الـ 63 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأربوساي”، الذي عقد اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان الديوان شارك في الاجتماع قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، في الدول العربية الأعضاء بالمجلس.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة القطري، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، صمود المنظمة وتماسك عملها، رغم الهزات التي شهدها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا، لافتا إلى أن المنظمة واصلت عملها بشكل قوي من أجل تنفيذ البرامج المقررة وفقًا لمتطلبات وظروف المرحلة.

وتناول تقرير رئيس محكمة الحسابات التونسية، الأمين العام للمنظمة، تركيز منصة التعلّم الإلكتروني وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة وتنشيط القنوات الاتصاليّة، وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من التقدم التكنولوجي من خلال تشكيل مجموعة عمل تعنى بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعاته، وعلى مدار يومين، عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، بينها متابعة نشاط المنظمة منذ الاجتماع الثاني والستين، والنظر في نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من قبل المنظمة، ضمن المجالات المتصلة ببناء القدرات والمعايير المهنية والرقابية، والتنمية المستدامة، والتخطيط الاستراتيجي.