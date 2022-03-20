البيوضي: الدبيبة يحاول تقديم رؤيته للحل من خلال طرف ثالث (صَنَعه)

ليبيا – اعتبر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي أن عبد الحميد الدبيبة يحاول تقديم رؤيته للحل من خلال طرف ثالث (صنعه) ، ويسميه تنسيقية ليبيا للانتخابات البرلمانية.

البيوضي لفت في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إلى أن ( 13 مرشح ومرشحه) برلمانيون من أصل 5300 مرشح يستعدون للقاء ستيفاني ويليامز وليس واضحاً هل سيمثلون الليبيات والليبيين أم الدبيبة بحسب قوله.

وأكد على أن من دون شك هذه الممارسات تمثل انتكاسًا حقيقيًا للمسار الديمقراطي، وأنها تأكيد بأنه لا رغبة حقيقية للحكومة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأيضًا استخدام موارد الدولة لتمرير أجندة الرئيس وحلفائه.

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