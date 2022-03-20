مترشحون للانتخابات البرلمانية يقدمون مبادرة لـ “المنفي”

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد عدداً من المترشحين لمجلس النواب، وذلك في إطار متابعة المجلس الرئاسي لملف الانتخابات.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، بحث دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وخلال اللقاء قدم المترشحين للانتخابات البرلمانية مبادرة للمنفي، تُعنى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وحث رئيس المجلس الرئاسي، المترشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن “المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع”.

وبدورهم أكد المترشحين للانتخابات البرلمانية دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد”.