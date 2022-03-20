كشف المترشح الرئاسي أكرم الفكحال طرح مبادرة جديدة لحلحلة الأزمة من قبل عدد من المترشحين للانتخابات الليبية في حال عدم نجاح التوافق بين المجلسين تتمثل في الانتقال إلى تسليم زمام الأمور إلى المجلس الرئاسي بمرسوم للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مؤخرا 15 مترشحا للانتخابات الرئاسية الليبية، على رأسهم الفكحال، بالمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز عبر تطبيق “زوم”، وفق ما أفاد به الفكحال في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة مبادرة اللجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وتم كذلك التأكيد على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح وعلى مزيد التفاعل مع الأطراف المعنية بما في ذلك المترشحين.

وأضاف الفكحال أن وليامز أخبرتهم في البداية عن فكرة المبادرة المتعلقة بتشكيل لجنة تتكون من مجلسي النواب والدولة، مبينة أنها في انتظار أسماء المرشحين من البرلمان حتى اخر هذا الشهر كحد أقصى وإلا ستكون هناك إجراءات وخطوات أكثر حزما مع كل الأطراف حتى يتم التوصل إلى حل الأزمة.