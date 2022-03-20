الدبيبة يشدد على المالية التنسيق لصرف المرتبات والمنح والعلاوات المقررة

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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد. على وزارة المالية التنسيق لصرف المرتبات والمنح والعلاوات المقررة في حينها.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء، على وزارة الحكم المحلي ضرورة عمل الحرس البلدي بكامل طاقته.

وطالب رئيس الحكومة – منتهية الولاية – وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة ضبط السلع وأسعارها.

وأشار الدبيبة إلى أن إنجاز الانتخابات استحقاق وطنيي ومطلب شعبي لابد من إنجازه. موضحًا أنه وجه بتشكيل لجنة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع الانتخابات والقاعدة الدستورية.