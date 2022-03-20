المشري يناقش مع “لجنة التوافق بمجلس الدولة” الخطوط العريضة في لقاء “النواب”

عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الأحد، اجتماعاً بلجنة التوافق المنتخبة من المجلس لإعداد القاعدة الدستورية.

وحضر الاجتماع الذي جرى في مقر مجلس الدولة بطرابلس، النائب الأول لرئيس المجلس “مسعود عبيد” والنائب الثاني “عمر أبوشاح” ، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات المتعلقة بشأن الانتخابات والأساس الدستوري لها، والخطوط العريضة التي ينبغي التركيز عليها عند لقاء اللجنة الأخرى المقابلة من مجلس النواب، وسبل تجاوز كل العقبات التي قد تعترض عمل اللجنتين لإنجاز مهامهما في أقرب وقت ممكن.