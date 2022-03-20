مصرف ليبيا المركزي يحيل حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، أنه أحال حسابه الختامي عن العام 2021 إلى ديوان المحاسبة، وذلك لغرض المراجعة لقوائمه المالية.

وأوضح المصرف في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن قوائمه المالية عن العام 2021 أحيلت إلى ديوان المحاسبة «متضمنة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية للعام 2021، لغرض المراجعة والتدقيق، وذلك بتاريخ 9 مارس الجاري».

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وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيانه أن هذا الإجراء يأتي «امتثالًا لما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، والتزامًا بمبدأ الشفافية والإفصاح».