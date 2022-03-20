لنقاش آخر التطورات الليبية.. وليامز تفتح حواراً عبر كلوب هاوس مساء الأحد

تعتزم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، عقد حوار مفتوح عبر منصة كلوب هاوس على شبكة الإنترنت.

وحدد حساب البعثة الأممية للدعم في ليبيا موعد الحوار الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي الليبي.

وأشارت البعثة في تدوينتها إلى أن وليامز ستُسلط الضوء -عبر هذه الحوارية المفتوحة- على آخر التطورات السياسية في ليبيا والمبادرة التي أطلقتها بشأن إعداد قاعدة دستورية للانتخابات، كما وضعت البعثة رابطاً إلكترونياً يمكن المواطنين من الاستماع للحوار المرتقب.

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