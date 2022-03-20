الرئاسي يلتقي عدداً من المترشحين لمجلس النواب

طرابلس 20 مارس 2022 (وال) _التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، اليوم الأحد عدداً من المترشحين لمجلس النواب، وذلك في إطار متابعة المجلس الرئاسي لملف الانتخابات.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وقدم المترشحين للانتخابات البرلمانية مبادرة للسيد الرئيس، تُعنى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وحث رئيس المجلس الرئاسي، المترشحين على ضرورة الإستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.

وبدورهم، أكد المترشحين للانتخابات البرلمانية دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد. (وال _ طرابلس) ح س / ه ع

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