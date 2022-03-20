أبو زريبة: التوافق الذي تحصلت عليه الحكومة الليبية لم يتحقق لأحد قبلها

أكد عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، أن “سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد بأن ليبيا بحاجة لحكومة قادرة على إنجاز الانتخابات هو إشارة لعجز حكومة الدبيبة التي فشلت فشلاً ذريعاً”.

وقال أبو زريبة في تصريح لشبكة لام، إن “حديث نورلاند لدى ليبيا كان واضحًا لأولوية حكومة تسير بنا لانتخابات وبمقدورها العمل من كافة ربوع ليبيا شرقا وجنوبا وغربا والوسط دون أي عوائق تقف عاجزة أمامها”.

وأوضح أن “التوافق الذي تحصل عليه رئيس الحكومة فتحي باشاغا لم يتحقق لأحد قبله من الحكومات التي ولدت من رحم الاتفاقيات الخارجية وكانت عاجزة ومأجورة، وساهمت في تعميق الفجوة والتشرذم، ويسّرت للخارج التغلغل في الشأن الليبي وضرب النسيج الاجتماعي”.