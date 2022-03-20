شكشك يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأربوساي الملتئم في الدوحة.

وبحسب بيان للديوان، فقد تناول تقرير الأمين العام للمنظمة تركيز منصة التعلم الإلكتروني وتعزيز الشراكة مع الأطراف ذات العلاقة وتنشيط القنوات الاتصالية، وتعزيز التوجه نحو الاستفادة من التقدم التكنولوجي من خلال تشكيل مجموعة عمل تعنى بالرقابة على تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف البيان تأكيد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، صمود المنظمة رغم الهزات التي شهدها العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا، وأنها واصلت عملها بشكل قوي من أجل تنفيذ البرامج المقررة وفقا لمتطلبات وظروف المرحلة.

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