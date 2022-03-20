حكومة الوحدة تأذن بتنفيذ 4 مشروعات طرق بالتكليف المباشر وتشكيل لجنة لدراسة تعويض شركات الطيران المحلية

أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد عن طريق «التكليف المباشر مع الجهاز الوطني للأشغال العامة (الزاوية)» لتنفيذ مشروعات 4 طرق، كما أذن بتشكيل لجنة مشتركة من عدة وزارات لدراسة تعويض شركات الطيران المحلية.

ووفق الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، فإن مشروعات الطرق الأربعة المستهدفة بالتنفيذ هي «مشروع صيانة الطريق الرابط بين الطريق الساحلي (الإشارة الضوئية العكرة) وطريق الزهراء بطول (3.5 كلم)» و«مشروع تنفيذ امتداد طريق الحسين بن علي (ترفاس) وحتى طريق الجلدة (زعفرانة) بطول (3.5 كلم)، و«مشروع استكمال تنفيذ الطريق الرابط بين طريق بئر الغنم وطريق بئر ترفاس (البوسيفي) بطول (6كلم)» و«مشروع تنفيذ الطريق الرابط بين بئر الرتيمات وبئر المحاظة بطول (4كلم)».

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وأضاف حمودة عبر صفحته على «فيسبوك» أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية منح الإذن بتكليف لجنة من ذوي الاختصاص من وزارة المواصلات ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة لدراسة كيفية تعويض شركات الطيران المحلية عما أصابها من أضرار خارجة عن مسؤولياتها، ودراسة إمكانية الدعم الممكنة لشركات الطيران لتعديل أسعار التذاكر وتخفيضها بما يناسب الدعم».