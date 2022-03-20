انطلاق الحملة الوطنية لتحصيل إيرادات الكهرباء

تقرير/ 218

أطلقت الشركة العامة للكهرباء -صباح الأحد- الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات المخالفة، في كافة المدن الليبية-وفقاً لما أوردته المنصات الإلكترونية للشركة.

تنظم شركة الكهرباء هذه الحملة الوطنية وتشرف عليها، بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وتهدف -ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة- لتحسين أداء الشبكة الكهربائية ورفع المعاناة عن المواطن وصولاً لكهرباء دون انقطاع ٠

وخصصت حسابات الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي و موقعها الإلكتروني -الأحد- لتغطية أخبار ونشاطات الحملة، والجهود التي يقوم بها موظفو الشركة والعاملون بها في كافة المدن والمناطق والأحياء الليبية، وقد انطلقت الحملة في توقيت موحد، ففي طرابلس شهدت دائرة خدمات المستهلكين طرابلس المركز بدء أعمال الحملة، حيث تمت إزالة 35 توصيلة مخالفة وتسوية مديونية 33 حالة، كما شهدت منطقة الكريمية إزالة 75 توصيلة و تسوية مديونية 27 حالة، وثالث أعمال الحملة في طرابلس كانت بمنطقة عين زارة “أربع شوارع زويته” التي شهدت إزالة 40 توصيلة مخالفة .

شملت أعمال الحملة أيضاً مدن الجبل الغربي في كل من الحرابة وغدامس والرحيبات بزيارة 83 موقعاً وإزالة 14توصيلة مخالفة وتسوية أوضاع 6 حالات وتسوية أوضاع 8 حالات من المديونة وقطع 18 أخرى، كما شملت الأعمال مركز الجبل مدينة غريان التي شهدت إزالة 33 توصيلة، أما على نطاق دائرة خدمات المستهلكين الأصابعة وبالتعاون مع دائرة توزيع وإدارة حماية الطاقة الكهربائية الأصابعة أُزيلت 30 توصيلة مخالفة.

شرقاً إلى المنطقة الوسطى الغربية، حيث مدن مصراتة وبني وليد وزليتن حيث أُزيلت في مصراتة 12 توصيلة مخالفة وتسوية مديونية 32 حالة، وفي زليتن تمت زيارة 57 موقعاً لإزالة 42 توصيلة و تسوية أوضاع المديونة بزيارة 66 موقعاً وقطع 25 منها، كما شهدت مدينة بنى وليد بالتعاون مع مديرية أمن بنى وليد ومركز شرطة حماية الطاقة الكهربائية بالمدينة إزالة 35توصيلة ٠

وامتدت الحملة إلى الجنوب الغربي حيث شهدت مدينة سبها أيضاً أعمال الحملة الوطنية الحملة بإزالة 35 توصيلة مخالفة وتسوية مديونية 27 حالة، فيما لم تورد الشركة بعد أي أخبار لانطلاق الحملة في بقية مدن الجنوب والوسط والشرق، حتى كتابة هذا التقرير.

يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء قد دعت في تنويهاتها-الصادرة الأحد- المواطنين للتعاون مع موظفيها بالإسراع في إتمام الإجراءات وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة والتعاون مع الفرق الفنية لنجاح الحملة وضمان استمرارية التيار الكهربائي، لتحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات المخالفة، مبينةً أنها تسعى جاهدة لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية عبر هذه الحملة.

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