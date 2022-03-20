شكشك يطالب مؤسسة النفط بتحويل الإيرادات للحساب السيادي

طلب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، من المؤسسة الوطنية للنفط، إحالة إيرادات النفط بشكل عاجل إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي لانتفاء أي مبرر لاستمرار حجبها ولأن التخلف عن إحالتها سيتسبب في إلحاق الضرر بالصالح العام، على حد قوله.

وأضاف شكشك أن الأضرار ستكون بالاحتياجات الأساسية للمجتمع وبالمصرف المركزي الذي سيضطر إلى تسييل الودائع لتغطية الطلب على النقد الأجنبي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان قد خاطب المؤسسة للاحتفاظ بإيرادات النفط في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها لحساب الإيرادات العامة، مؤقتا، إلى حين اعتماد قانون الميزانية أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب.

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