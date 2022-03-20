ضبط ثلاثة عمال وافدين يقومون بتوصيل الكهرباء بطريقة غير شرعية بمقابل مالي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة أشخاص من العمالة الوافدة يقومون بتوصيل الوصلات غير الشرعية من الشبكة العامة للكهرباء داخل عدة مناطق بمدينة المرج، مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك ضمن حملة أطلقها مركز شرطة حماية الطاقة الكهربائية المرج التابع للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، بناء على تعليمات مدير الإدارة العميد السنوسي صالح، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

– سرقة 3100 متر أسلاك كهرباء بسوف الجين والنجيلة

– العثور على كميات من أسلاك الكهرباء المسروقة في العزيزية

– ضبط 36 وافدا يسرقون الأسلاك الكهربائية ويهربونها للخارج

وأضاف البيان أن أفراد الأمن ضبطوا المتهمين الثلاثة وبحوزتهم معدات وأسلاك كهربائية يستخدمونها في هذه الأعمال غير القانونية؛ حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم لجهات الاختصاص.