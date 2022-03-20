ثابت يستقبل يوسف الحصادي لاعب المنتخب الوطني للشطرنج

العنوان – القاهرة

استقبل مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، السبت، في مطار القاهرة الدولي، لاعب المنتخب الوطني للشطرنج، يوسف الحصادي، قادما من دولة العراق.

وجاء استقبال الاعب الحصادي، بعد مشاركته في البطولة التي أقيمت في العاصمة بغداد، والتي توج فيها بذهبية بطولة العرب للشطرنج تحت سن 16 عاما.

وقال مندوب ليبيا إن هذا الإنجاز الذي حققه البطل يوسف الحصادي، يعتبر إنجازًا لكل الليبين، وللرياضة الليبية.

وأعرب ثابت عن سعادته التي لا وصف لها، برفع علم ليبيا وتشريفها في محفل رياضي عربي.

وأقام موظفي المندوبية الليبية احتفالية، تكريما وعرفانًا لما حققه اللاعب يوسف الحصادي بعد حصده لذهبية بطولة العرب للشطرنج للشباب.