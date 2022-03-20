مصدر لـ218: ست حالات اختطاف بسرت في 24 ساعة وسط ظروف غامضة

أفاد مصدر لـ218 من مدينة سرت، أن المدينة تشهد حملة اختطاف واعتقالات منذ أيام، حيث كشف عن اختطاف المواطن جلول عبد السلام جلول، وعضو هيئة التدريس بجامعة سرت الفيتوري أبو صبع القذافي بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة، لافتا إلى أن هذه العملية هي الخامسة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن سجلت السبت حالة واحدة والأحد 4 حالات.

وأشار المصدر إلى أن ملثمين يقودون سيارة بيضاء اللون، اختطفوا المواطن محمد الساعدي حسن القذافي، حيث صنفت العملية على أنها اختطاف، وليس اعتقالا أو قبضا من إحدى الأجهزة الأمنية، على اعتبار أن الجهة الخاطفة مجهولة الهوية حتى اللحظة.

وأضاف المصدر أن الأسباب في معظمها غير معروفة حتى الآن، باستثناء المواطن عادل اقطيط دغمان، والذي جاءت عملية اختطافه عقب لقائه برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس، والذي قابله لإيصال المشاكل والصعوبات التي تواجه مدينة سرت، بحسب رواية المصدر.

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