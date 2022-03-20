مشددين على إعادة العملية الانتخابية..وليامز تلتقي مرشحين للرئاسة

أخبارليبيا24

أجرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز نقاشا مع مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة.

وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر”. أطلعت المرشحين بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة. بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية.

وأوضحت أن المشاركون شددوا على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.

وأفادت المستشارة أن المرشحين دعوا إلى مزيد من التفاعل مع الأطراف المعنية. بما في ذلك المرشحين.

وأشارت وليامز إلى أن المرشحون طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.