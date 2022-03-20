مجلس الدولة يبحث عقد ملتقى لإطلاق مبادرة معنية بالأزمة الليبية

كشف المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، مناقشة مقترح لعقد ملتقى بشأن إطلاق مبادرة معنية بالأزمة الليبية الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد رفقة أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب، مع بعض النخب السياسية من الجنوب الليبي.

– رئاسة مجلس الدولة تناقش مع لجنة التوافق الخطوات العريضة للأساس الدستوري والانتخابات

– «مجلس الدولة» يختار 12 عضوًا للجنة التوافق مع «النواب» بشأن إعداد القاعدة الدستورية

– مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة للتشاور مع البرلمان بشأن القاعدة الدستورية

– وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية

وأفاد بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش مقترح عقد ملتقى بشأن إطلاق مبادرة معنية بالأزمة الليبية الحالية ودور نخب فزان في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي والاجتماعي والخدمي بالمنطقة.

وأضاف البيان أن الاجتماع «ناقش آليات التحضير للملتقى، وسُبل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا اللقاء».

يأتي ذلك بينما لا تزال الأزمة السياسية في ليبيا تراوح مكانها، منذ تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وما تبعها من إجراءات، آخرها تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة، بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد انتخابات برلمانية حدد موعدًا لها في يونيو المقبل.

لكن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز اقترحت تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووجدت المبادرة ترحيبًا من المجلس الأعلى للدولة، لكن 93 عضوًا في مجلس النواب أصدروا مذكرة موجهة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، جاء فيها أن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر».

جانب من اجتماع نائب رئيس مجلس الدولة مع بعض النخب السياسية من الجنوب الليبي (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من اجتماع نائب رئيس مجلس الدولة مع بعض النخب السياسية من الجنوب الليبي (صفحة المجلس على فيسبوك)

جانب من اجتماع نائب رئيس مجلس الدولة مع بعض النخب السياسية من الجنوب الليبي (صفحة المجلس على فيسبوك)