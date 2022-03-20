شرطة شحات تضبط متورطين في أعمال سرقة

العنوان – شحات

أعلن مركز شرطة شحات تمكنه من ضبط شخصين متورطين في أعمال سرقة في المدينة.

وأوضح المركز أن عملية القبض تمت بعد ورود بلاغ بشأن سرقة محال للمواد الغذائية داخل مدينة شحات من قبل مجهولين.

وأضاف أن رئيس المركز أصدر التعليمات إلى رئيس وحدة التحقيق والتحريات الذي قام بتكليف أعضاء وحدة التحري والقبض بالمركز.

وأكد المركز أن أعضاء التحريات والقبض بالمركز تمكنوا من جمع الأدلة الكافية وإلقاء القبض على اثنين متهمين وإحالتهم للتحقيق.

وأشار مركز شرطة شحات إلى أنه بعد التحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم .