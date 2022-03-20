وبحسب تقرير نشره الموقع تابعته صحيفة المرصد، وقعت اشتباكات عنيفة يوم الخميس الماضي بين داعش وأهالي منطقة التربية بإقليم أزواع في النجير خلف عشرات القتلى وجرحى في صفوف الدواعش، فيما نجح أبناء المنطقة في استعادة 500 رأس من الإبل، كان التنظيم الإرهابي قد سطا عليها.

وردًا على ذلك أحرق داعش حافلة ركاب تضم 43 شخصًا على الحدود بين النيجر وبوركينافاسو، وخلفت قتلى وإصابات خطيرة.

وبحسب التقرير فإن هجمات داعش امتدت إلى شمال مالي، ووقعت اشتباكات بينه وبين حركة الدفاع الذاتي طوارق إيمغاد وحلفائهم، في 13 مارس، وقالت الأخيرة في بيان إنها تصدت لهجوم داعش، وأنقذت أرواح مئات المدنيين، وخسرت 15 من أفرادها، فيما تراجع داعش ومعه عشرات القتلى في شاحنتين.

ويقول الصحفي الأزوادي المالي، إبراهيم الأنصاري، لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن داعش ينشط بقوة على الحدود بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي، ويتمدد كذلك داخل التراب المالي، ويطبق أحكامه المتشددة.

ووفق الباحث في الشؤون الإفريقية بجامعة باماكو، محمد أغ إسماعيل، فداعش يستغل تدهور العلاقات بين مالي وفرنسا، للسيطرة على أكبر مساحة من البلاد، وفي ذات الوقت ينشط على الحدود بين النجير ومالي وليبيا.

وأوضح أغ إسماعيل لذات الموقع أن التنظيم الإرهابي لديه سلاح آخر وهو اللعب على الخلافات القبلية بين الطوارق والعرب من جهة، والرعاة الفلانيين بمنطقة الحدود مع النيجر من جهة لتثبيت وجوده هناك.

وتوقع أنه من الصعب تشكيل إمارة لداعش في المنطقة؛ لأن قوات حركة “إنقاذ أزواد” وقوات الجنرال الحاج “أغ غامو” تتمركزان بها، ومعروفتان بقدراتهما العسكرية، ورفضهما لوجود هؤلاء الدخلاء.

وحذرت مصادر من طوارق ليبيا من امتداد هجمات داعش إلى ليبيا حال سيطرته على ولاية منكأ بشمال شرقي مالي.

وقالت المصادر: إن ليبيا لا يفصلها عن منكأ سوى الصحراء الكبرى الشاسعة، والتي لا توجد بها تمركزات عسكرية للجيش المالي، وهجمات داعش قد تدفع بموجة لجوء جديدة باتجاه جنوب ليبيا.