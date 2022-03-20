مصدر لـ218: فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية بدءا من الإثنين

أفاد مصدر خاص لـ218 بأنه سيتم فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية، ابتداء من الإثنين، الموافق للـ 21 من شهر مارس الجاري.

وأغلقت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية في الثالث من مارس الجاري، بعد أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

واعتبر باشاغا إغلاق المجال الجوي حينها أول خرق لوقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020، وانتهاكا لحقوق الإنسان، تقدم ضده ببلاغ للنائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ولاقى إغلاق المجال الجوي ردود فعل محلية، حيث أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان هذا الإجراء، محملة المسؤولين بحكومة الوحدة المسؤولية عن سلامة المرضى والعالقين، مطالبة هي الأخرى مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص هذه الإجراءات التي وصفتها بغير المسؤولة، والتي تضرر منها جميع الليبيين بمناطق الشرق والغرب والجنوب، وخاصة المرضى والعالقين بعيداً عن عائلاتهم.

واستهجن مواطنون هذا العمل، معتبرين أن المعاناة واحدة لا تتجزأ، حيث رأوا أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تجاهل معاناة المواطنين التي تحدث عنها فيما سبق عندما تم إيقاف الرحلات الداخلية.

أما دوليا فقد أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدة له على حساب السفارة الأميركية في تويتر، على أن إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب تُعدُّ إشارة مهمة للوحدة الوطنية في هذه الفترة الحرجة، في حين شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، على أن حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي، وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية.

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