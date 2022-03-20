الأعلى للدولة يبحث مع النُخب السياسية في الجنوب إطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبية الحالية

سبها 20 مارس 2022 (وال)- عقد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، رفقة أعضاء المجلس عن الجنوب اليوم الأحد، اجتماعًا مع بعض النُخب السياسية من الجنوب الليبي.

وناقش اللقاء مقترح عقد ملتقى بشأن إطلاق مبادرة معنية بالأزمة الليبية الحالية، ودور نخب فزان في وضع الحلول المناسبة للمستقبل السياسي والاجتماعي والخدمي بالمنطقة، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

كما تمَّ مناقشة آليات التحضير للملتقى، وسُبل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا اللقاء. (وال)

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