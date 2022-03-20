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موظفو المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي يطالبون بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكتوبر الماضي شهر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استنكر موظفو المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي في بيان لهم وقف ومنع صرف مرتباتهم وتأخرها لمدة تجاوزت الخمسة أشهر دون النظر في معاناة الموظفين والعواقب الخطيرة المترتبة على ذلك.

البيان حذر من التهميش المتعمد والظلم الكبير الذي يقع على الموظفين بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وتجاهل جهات الاختصاص صرف الرواتب استجابة للدعوات الدولية في مجلس الأمن بعدم تسييس قطاع النفط والتوزيع العادل لإيراداته.

 كما طالب المستخدمون في بيانهم بتسوية أوضاعهم الإدارية والتوقيع على تنسيبهم للشركات التي عينوا فيها وفق القرار رقم سبعمائة وثلاثة وستين، للعام الفين وواحد وعشرين، بشكل عاجل يضمن كافة حقوقهم بما فيها الفئات الوظيفية وعدم دخولهم في متاهات مالية في المستقبل.

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قناة ليبيا الحدث

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