قال الرئيس الأوكراني فولو ديمير زيلينسكي إن بلاده قدمت آلاف الجنود لحماية الأمن القومي الأوروبي بانخراطهم في حروب ليبيا.

وقال زيلينسكي المولود عام 1978 لأبوين يهوديين، في مخاطبة لمواطنيه عبر تلفزيون كييف قبل تعرضه لقصف صاروخي أمس السبت: “قاتلنا بجانب الناتو في ليبيا ، وأفغانستان ، وقدمنا آلاف الجنود الأوكران في العراق لحماية الأمن القومي الأوروبي ، ولم نر حلف الناتو يقدم لنا شيئا في حربنا مع الروس”.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنا الأمريكية إن “زيلينسكي ضغط مرارًا وتكرارًا على منظمة حلف شمال الأطلسي لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ، وهي فكرة رفضها الناتو ، قائلاً إنها ستضع التحالف في حرب مع روسيا.