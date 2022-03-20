وزير المالية أسامة حماد: مشروع الموازنة سيكون جاهزا اليومين القادمين

العنوان – القبة

قال وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد اليوم الأحد إن مشروع الموازنة العامة للعام الحالي سيكون جاهزا اليومين القادمين.

وأضاف حماد عقب لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة أن مشروع الموازنة سيتضمّن دعم مفوضية الانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال وتنفيذ جدول موحد للمرتبات.

وأكد وزير المالية أن مشروع الموازنة يتضمن دعم مؤسسة النفط، وتوطين العلاج بالداخل ودعم المستشفيات ومراكز الأورام.

وذكر حماد أنه سيستمر في صرف علاوة الزوجة والأبناء ومنحة الزواج، وتطبيق قوانين الزيادات التي لم تطبقها الحكومات السابقة.