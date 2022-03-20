حكومة الدبيبة تسارع لنفي فتح المجال الجوي ومعاناة المواطنين مستمرة

نفى مدير مكتب الإعلام والمتحدث الرسمي بوزارة المواصلات، ومصلحة الطيران المدني بحكومة الوحدة سراج الحمال، خبر فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية، مشيرا إلى عدم وجود أي شيء مؤكد بهذا الخصوص.

وكان مصدر خاص لـ218 قد أفاد في وقت سابق الأحد، بأنه سيتم فتح المجال الجوي للرحلات الداخلية، ابتداء من الإثنين، الموافق للـ 21 من شهر مارس الجاري.

وبهذا النفي تستمر معاناة المواطنين جراء إقفال المجال الجوي في بلد شاسع المساحة يعد النقل الجوي أهمية قصوى بالنسبة له، رغم الاستنكار المحلي والدولي لهذا الإجراء الذي أقدمت عليه حكومة الوحدة في الثالث من مارس الجاري.

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