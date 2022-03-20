مجلس الوزراء يطلب صرف علاوة الأبناء ومنحة الزوجة قبل رمضان

طرابلس 20 مارس 2022 (وال)- طلب مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل شهر رمضان.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الرابع الذي عقده مجلس الوزراء، وخصصه لمناقشة جملة من المواضيع والملفات الخدمية، واتخذ خلاله جملة من الإجراءات والقرارات والتدابير بشأنها.

ووجه مجلس الوزراء جهاز الحرس البلدي بمراقبة الأسعار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي الشأن البيئي؛ منح المجلس الإذن لوزارة البيئة بدراسة إمكانية إنشاء صندوق لحماية البيئة، ووافق على تعديل الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية نتيجة العمليات النفطية وغيرها من عمليات الجهات الأخرى التي سببت آثارا سلبية على البيئة البحرية.

ومنح مجلس الوزراء خلال الاجتماع الإذن بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ مشروع الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي لغرض الحد من تفاقم النمو الحضري العشوائي. (وال)

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