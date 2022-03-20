باشاغا يبارك لنادي الأهلي طرابلس تأهله رسمياً إلى الدور الربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية

بارك رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لنادي الأهلي طرابلس تأهله رسمياً إلى الدور الربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهنئاً نادي الاتحاد لاقترابه من التأهل إلى الدور ذاته، متمنياً للفريقين التقدم أكثر في البطولة وإحراز أول لقب أفريقي في تاريخ الأندية الليبية.

وفي ذات السياق نعا باشاغا العميد طيار مفتاح فنوش، آمر قاعدة بنينا الجوية من فبراير 2011 حتى نهاية 2012، مقدمًا التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.