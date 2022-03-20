وفد من وزارة الداخلية يبحث في الجزائر عددا من القضايا والموضوعات الأمنية

قام وفد من وزارة الداخلية ضم رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء “عادل عبد العزيز” ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية عميد “عادل الشـروي” وعدد من الضباط بزيارة لجمهورية الجزائر.

وشملت الزيارة مقر آلية الاتحاد الافريقي للتعاون في مجال الشرطة الأفريبول، ومقر إدارة الشرطة القضائية، وكذلك زيارة المكتب المركزي الوطني إنتربول الجزائر، بحضور المندوب الأمني بالسفارة الليبية لدى الجزائر “عبد الرحمن الجطلاوي”، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وعلى هامش هذه الزيارة عقد اجتماع مع رئيس مكتب التفتيش بمديرية الشرطة القضائية ورئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية، نوقش خلاله عدد من المواضيع الأمنية، واستمع الوفد لشـروح وافية حول الأعمال المناطة بهذه المكاتب.

واختتم الوفد زيارته لمقر مديرية التدريب والمدرسة العليا للشرطة ومقر الشهيد بجمهورية الجزائر.