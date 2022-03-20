كرم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية عددًا من الشخصيات النسائية الرائدات في عدد من القطاعات بتقديم شهادات التقدير، وذلك بحضور وكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني وبحضور عدد من موظفي البلدية.

وألقيت عدد من الكلمات خلال الاحتفالية أشادت بدور البلدية في إنشاء المشروعات، وتثمين بادرة تكريم السيدات، التي قالوا إنها غير مسبوقة لمعرفة البلدية بدور المرأة الكبير في المجتمع، بحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق.

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وأضاف المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن التكريم كان بإشراف مكتب شؤون المرأة بالبلدية والمكرمات هن: «حواء فرج الغيثي، فاطمة علي الغراف، جفول محمد الزروق، دارين بدر المزيني، فوزية فرج العوكلي، مريم مرسال، انتصار خالد بودلع، مدينة سالم الشاعري، صباح محمد المالكي، مبروكة عطية علي، مبروكة نصر سعد، سناء محمد اجعودة، مريم حمد حسين، امباركة سعد إسماعيل، امباركة المسماري، سالمة العمامي، عزيزة الفاخري، إكرام مسعود ريبت، عائشة الغرياني، فاطمة ناصف حكيم، صباح عمر حسين، مسعودة عمر امرايف، فادية عبدالرواف منيسي، حليمة آرحومة علي».

المجلس التسييري طبرق يكرم نساء رائدات (الإنترنت)

المجلس التسييري طبرق يكرم نساء رائدات (الإنترنت)

المجلس التسييري طبرق يكرم نساء رائدات (الإنترنت)